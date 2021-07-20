Balkonda acı bekleyiş

Rize
'de geçtiğimiz çarşamba yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Güneysu
'daki Tepebaşı mahallesinde selde kaybolan Halil Arıcı'nın (63) acılı eşi Hatice Arıcı (59) evinin balkonunda gözü yaşlı bekleyişini sürdürürken SABAH'a konuştu: Yağmur yağmaya başlayınca eşim evin aşağı tarafındaki barakalarda bulunan arılara bakmaya gitti. Ben ona 'İnme aşağıya başına bir sıkıntı gelir, gitme' dedim. O da bana 'Gözüm kapalı giderim oraya bir şey olmaz' diyerek gitti. Yağmur şiddetini artırınca tekrar balkona çıkıp, aşağıya doğru ona seslendiğimde ondan bir ses gelmedi. Kayınbiraderim hemen evden çıkıp aşağıya doğru gitmek istedi fakat sel etrafı kopararak geliyordu. Eşim sel sularında kayboldu. 5 çocuğum ile ona kavuşmayı bekliyoruz. Evimizin balkonunda oturup, aşağıya doğru bakıp onun çıkıp gelmesini bekliyorum. O benim her şeyim. Devletimiz tüm imkanlarını seferber edip, eşimi ve diğer kaybolan vatandaşımızı arıyor" dedi.
Selde kaybolan Halil Arıcı'nın kardeşi Mustafa Arıcı "Umudumuzu yitirmeye başladık. En azından bir mezarı olsun istiyoruz. Yengem ve 5 çocuğu ile hepimiz perişan olduk" dedi.
BAKANLAR SAHADA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
selden etkilenen Madenli ve Büyükköy beldelerinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 21 hasar tespit ekibi Rize'de çiftçilerle yüz yüze görüşerek hasar tespit faaliyetlerini sürdürüyor.