Başkan Ekinci şehit ve gazi aileleri ile bayramlaştı

Başkan Ekinci'ye Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Seyit Mücahit Seyit eşlik etti. Başkan Ekinci aileleri tek tek gezerek bayramlarını kutladı. Bu halkın değerlerinin şehit ve gazi aileleri olduğunu ifade eden Başkan Ekinci, "Bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, gazi vermiş aileler en önemli değerlerimizi. Bayramın ilk gününü onlarla geçirip, bayramlarını kutladık. Bu vesile ile tüm şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere İslam aleminin Kurban bayramını kutluyorum. Herkesin aileleri ile sağlıklı ve huzur dolu bayramlar geçirmesini diliyorum." dedi.