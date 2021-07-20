Başkan Gültak, vatandaşlarla bayramlaştı

Mersin'de Akdeniz Belediyesinin kurduğu kurban satış ve kesim noktalarını ziyaret ederek halkla bayramlaşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bayram namazından sonra, kurban kesmek için hazırlanan alanlara gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Kurban Bayramı vesilesiyle, sabahın erken saatlerinde Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Faruk Bilen, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Mahallede, belediyenin kurduğu kurban satış ve 4 ayrı kesim yerinde incelemelerde bulunan Başkan Gültak ve beraberindeki heyet, kurban satıcıları ve vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti ve sıcak çorba ikram etti. Başkan Mustafa Gültak, sabah namazı ve ardından kılınan bayram namazından sonra sahaya indiklerini ve halkla bayramlaştıklarını belirtti.

AKDENİZ'DE 30 NOKTADA KURBAN KESİM YERİ KURULDU

Göreve geldikleri ilk yıl ilçede 7 noktaya kurban satış ve kesim yeri kurduklarını belirten Başkan Mustafa Gültak, bu sene ise ilçenin 30 ayrı noktasında, temiz, sağlıklı, hijyenik koşullarda ve dini vecibelere uygun ücretsiz kurban kesim yeri kurduklarını söyledi. Vatandaşları sıcaklardan korumak için çadır kurduklarını da belirten Başkan Gültak, kurbanının kestiren vatandaşların, etlerini doğa dostu poşetlere doldurup evinin yolunu tuttuğunu söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK BİR SIKINTISINI ÇÖZDÜK"

Pandemi kurallarını özellikle gözettiklerini belirten ve salgına karşı halkı aşı olmaya davet eden Başkan Gültak, "Kurban Bayramı'nda insanlarımızın, 'Kurbanımı nerede kestireceğim? Dini vecibelere uygun kesilecek mi?' gibi sıkıntıları olabiliyor. Bu sıkıntıyı, biz Akdeniz ilçemizde çözmüş olduk. Buradan tüm Akdenizlilerin, Mersinlilerin, tüm ülkemizin ve İslam Âlemi'nin kurban bayramını kutluyorum. İnşallah bayramımız, bizlere kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ve sağlık getirir" dedi.