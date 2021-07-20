‘Beni kim ihbar etti’ deyip küfredince öldürüldü

Sakarya
'nın Karasu
ilçesi Aziziye Mahallesi'nde iddiaya göre, İhsan Solmaz (49) birlikte yaşadığı kadına şiddette bulununca komşuları ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve gelirken, İhsan Solmaz'ın birlikte olduğu kadın şikâyetçi olmadı. Bunun üzerine polis ekibi olay yerinden ayrıldı. Alkol alan İhsan Solmaz sinirlenerek sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti?" diyerek küfürler etti. Komşuları sokağa çıkıp İhsan Solmaz'a tepki gösterdi. Bu sırada B.İ. silahını çıkartarak İhsan Solmaz'a peş peşe ateş etti. Yaralanan İhsan Solmaz yere yığıldı. B.İ. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan İhsan Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayın ardından kaçan B.İ.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.