Beyoğlu'nda, atık kağıt deposu olarak kullanılan binada yangın

Tarlabaşı Çukur Mahallesi Geniş Yokuş Sokak 24 numarada saat 10.30 sıralarında, kağıt toplayıcıların kaldığı 5 katlı boş binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Depolanan atık kağıtların tutuşması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. O sırada binada kalan 3 kağıt toplayıcısı dumanı fark ederek kendilerini dışarı attı. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının, depodaki kağıtların üzerine sigara atılması sonrası çıktığı iddia edildi.



Söndürme çalışmaları sırasında yan binada oturanların pencerelerinden itfaiye ekiplerini izlemesi dikkat çekti.



Sokak sakinlerinden Abdulhamit Polat "Binada galiba kağıtçılar kalıyor. İtfaiye hemen geldi, müdahale ediyor. İtfaiye çok çabuk geldi. 2-3 insan bağırtıyla dışarıya çıktı, galiba kimse yokmuş içeride" diye konuştu.