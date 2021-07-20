Bir babanın en zor anı: Ecrin Keskin'in cenazesi ailesine teslim edildi...

Babaanne Fatma Keskin'in haber vermesi üzerine gelen baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in yakınlarıyla birlikte aradığı Ecrin, bulunamadı. Polis, jandarma, AFAD, İHH ekipleri ve çok sayıda kişinin katıldığı aramalarda, evin yakınında bulunan Beşgöz Deresi'nde çalışmalar yoğunlaştırıldı.