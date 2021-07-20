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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Bitcoin tesisi ve mal varlığı yok

DHA
Bitcoin tesisi ve mal varlığı yok
Çiftlik Bank vasıtasıyla binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, tutuklanmıştı. Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş açıklamalarda bulundu. Aydın'ın Bitcoin tesisi ve mal varlığının olmadığını ifade eden Uluç, eşinin boşanma davası açtığını da sonradan öğrendiğini belirterek karara itiraz etmeyeceklerini söyledi. Uluç, "Mağdurların zararı 64 milyon lira görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. 64 milyon lirayı görüp geldiği gerçek değil. Amacı zararları gidermek" dedi. Kuş ise, "Dosyalarda 3 bin küsur müşteki var fakat bu sayı artabilir" diye konuştu.
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Bitcoin tesisi ve mal varlığı yok
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