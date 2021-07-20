Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlarken banka çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen bankaların bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Normalde bankalar arefe günü yarım gün çalışırken bayramda bankaların açık olmadığı biliniyor. Buna göre; Bugün bankalar açık mı? 20 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaları çalışma durumu