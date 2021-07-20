Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlarken banka çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen bankaların bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Normalde bankalar arefe günü yarım gün çalışırken bayramda bankaların açık olmadığı biliniyor. Buna göre; Bugün bankalar açık mı? 20 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaları çalışma durumu
Banka çalışma saatleri Kurban Bayramı'nda araştırılan konular arasında bulunuyor.
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 20 Temmuz bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Kurban Bayramında bankalar çalışmayacak. Bayram haftası boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.
Bayramda bankalar kapalı olacak.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma