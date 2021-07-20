Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında eczaneler çalışıyor mu?

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ