Bayram dolasıyla gündemde yer alan eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Normalleşmenin üçüncü aşaması devam ederken bayramda eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Normalde eczaneler arefe günü yarım gün çalışırken bayramda eczanelerin nöbetçi sisteme göre çalıştığı biliniyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında eczaneler çalışıyor mu? İşte eczane çalışma saatleri
Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.
Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
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