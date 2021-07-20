CERN’de Türk bilim adamı görev yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de çalışma yapan ekipte yer alarak Türkiye'yi temsil ediyor. Özşahin'in görev aldığı ekip, proton-proton çarpışmaları sonucu ortaya çıkan parçacıklar izlerini ve enerjini ölçen altı deneyden biri olan Compact Muon Selenoid (CMS) üzerine çalışma yürütüyor.

YENİ FİZİK KANUNLARINA AİT SİNYALLER

Fizik olaylarından karanlık madde, karanlık enerji, ekstra boyutlar gibi konuları incelemek için tasarlanan CMS detektörünün geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Doç. Dr. Özşahin, "CMS, 15 metre yükseklikte 22 metre boyunda toplam 12 bin 500 ton ağırlığa sahip bir düzenek. Detektör özellikle higgs, bozonu ve süpersimetri gibi yeni fizik kanunlarına ait sinyalleri keşfetmek üzere dizayn edildi." diye konuştu.