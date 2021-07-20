Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddia edilmişti! O babayla ilgili flaş gelişme
Giriş Tarihi: 20.7.2021 16:00 Son Güncelleme: 20.7.2021 16:13

Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddia edilmişti! O babayla ilgili flaş gelişme

DHA
Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddia edilmişti! O babayla ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece’de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen T.K. isimli baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. T.K. ifadesinde suçlamaları reddederek çocuğuna sadece bağırdığını savundu.

Korkunç olay Küçükçekmece'de yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerle gündeme geldi. Atatürk Mahallesi sakinleri, çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak polise de ihbarda bulundu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri T.K. isimli babayı gözaltına alırken, anne ve iki çocuğun da koruma altına alındığı belirtildi.

TAVANA ASMADIM, BAĞIRDIM
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'eziyet' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Baba T.K.'nın ifadesi alınırken, tavana ayak bileklerinden asıldığı ileri sürülen çocukla ilgili adli tıp inceleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre baba T.K. çocuğuna fiziksel şiddet uygulamadığını, ayaklarından tavana asmadığını savundu. Şüpheli baba T.K. çocuğuna sözlü olarak sert tepki gösterdiğini, sadece bağırdığını savundu.

ÇOCUKLAR ŞİDDET İDDİASINI DOĞRULAMADI
Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, baba T.K.'nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi.

'Çocuğunu asarak dövdü' iddiası polisleri harekete geçirdi | Video

Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddia edilmişti! O babayla ilgili flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA