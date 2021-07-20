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Giriş Tarihi: 20.7.2021 19:01 Son Güncelleme: 20.7.2021 19:25

D-100 Karayolu’nda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var

D-100 Karayolu’nda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin adeta kağıt gibi ortadan ikiye bölündüğü kazada çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için ambulanslar bölgeye gelene kadar şemsiye açarak başlarında bekledi.

Kaza, Sakarya-Düzce D100 Karayolu Erenler ilçesi Sarıcalar sapağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı Ford marka otomobil ile Sarıcalar sapağından D100 karayoluna çıkmak isteyen E.Ç. idaresindeki 54 YE 449 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanı etkisi ile Tofaş marka otomobil adeta bir kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen kazada sürücüler Ş.Y. ve E.Ç. ile birlikte araçlarda bulunan; M.Ç., B.Ç., M.Ç. ve S.Y. isimli 6 kişi yaralandı.

Kazada yola savrulan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için ambulanslar bölgeye gelene kadar şemsiye açarak başlarında bekledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede, trafik bir süre aksadı. Kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması sonrasında normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D100'de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

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D-100 Karayolu’nda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
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