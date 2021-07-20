D-100 Karayolu’nda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede, trafik bir süre aksadı. Kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması sonrasında normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D100'de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı