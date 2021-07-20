DASKUT şimdi de dağ arama ve kurtarma personeli yetiştiriyor

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT), kurduğu Dağcılık Kulübü ile şimdi de dağ arama ve kurtarma personeli yetiştiriyor.

DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli; "Kısa bir süre önce Dernek bünyesinde kurulan DASKUT Dağcılık Kulübü, derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi Erol Esen liderliğinde ve Dağcılık ve Tırmanış Okulu (DATO) eğitmenleri Ahmet Köse ve Koray Sır rehberliğinde çalışmalarına süratle başladı. DASKUT Dağcılık Kulübü 15 sporcudan oluşuyor. Bu sporcular aynı zamanda DASKUT Arama Kurtarma Personellerimizden, aktif olarak da kurtarma faaliyetlerinde görev alıyorlar." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta DASKUT Dağcılık Kulübü sporcuları; üç günlük bir kamp yaparak zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 2543 metrelik Uludağ zirvesine tırmanış gerçekleştiren sporcular, zirve defterine de yazdı.

Meriçli; "Başarılı bir eğitimin ardından Bursa'ya dönen tüm ekip, zirve yapmanın gururu ile ileriki eğitimler için hem moral topladılar hem de olası bir kaza durumunda müdahale edebilecek şekilde yüksek irtifalarda görev yapabilmek için pratik yapmış oldular." dedi.

"HEDEFİMİZ KAZAZEDELERİ KURTARMAK"

Meriçli; "Uzman eğitimciler tarafından arama ve kurtarma konusunda eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. DASKUT olarak deprem, yangın, sel, heyelan, çığ ve su altı arama ve kurtarmanın yanı sıra artık DASKUT Dağcılık Kulübü'nün bünyesinde bulunan 15 sporcumuzda. Sporcularımız, dağda yaşanabilecek kazalarda, kazazedelere yardım elimizi gönüllülük esası ile uzatacağız." şeklinde konuştu.

Meriçli, 2 sene içinde 150 binin üzerinde vatandaşın arama kurtarma konusunda ücretsiz eğitim aldığını, eğitim alan kişilere AFAD tarafından katılım belgesi verildiğini kaydetti.