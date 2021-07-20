Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

Son zamanlarda özellikle Avrupa'da yaşanan doğal afet olayları tüm dünyayı tedirgin etti. Almanya, Hollanda ve Belçika'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 100'den fazla insan hayatını kaybederken, binlerce de insan kaybolmuştu ve ciddi bir maddi hasar meydana gelmişti.