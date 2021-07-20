Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

BARAJLAR ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİRENEMEDİ
Doğal afet olaylarına bir yenisi de Çin'de eklendi. Çin'de, 1998 yılından bu yana görülen en şiddetli yağışlara barajlar direnemedi. İç Moğolistan bölgesinde 2 baraj aşırı yağıştan çöktü.
Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı ağır hasar aldı.
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HENÜZ ÖLÜM VE YARALANMA BİLDİRİLMEDİ
Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi. Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü.
BİNLERCE İNSAN SIĞINAKLARA TAŞINDI
Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi sığınaklara taşındı. Toplam zarar ise 7 milyar doları aştı.