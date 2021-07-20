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Giriş Tarihi: 20.7.2021 19:17 Son Güncelleme: 20.7.2021 19:23

Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

Son aylarda dünya üzerinde birçok ülkede yaşanan doğal afet olayları insanları tedirgin ederken, felaketlerden bir yenisi Çin'de  yaşandı. Çin'de şimdiye kadar sel nedeniyle 2 baraj ve 22 köprü çöktü. 1 milyon 800 bin kişi tahliye edilirken afetin faturası 7 milyar doları aştı.

Son zamanlarda özellikle Avrupa'da yaşanan doğal afet olayları tüm dünyayı tedirgin etti. Almanya, Hollanda ve Belçika'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 100'den fazla insan hayatını kaybederken, binlerce de insan kaybolmuştu ve ciddi bir maddi hasar meydana gelmişti.

BARAJLAR ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİRENEMEDİ

Doğal afet olaylarına bir yenisi de Çin'de eklendi. Çin'de, 1998 yılından bu yana görülen en şiddetli yağışlara barajlar direnemedi. İç Moğolistan bölgesinde 2 baraj aşırı yağıştan çöktü.

Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı ağır hasar aldı.

Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

HENÜZ ÖLÜM VE YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi. Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü.

BİNLERCE İNSAN SIĞINAKLARA TAŞINDI

Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi sığınaklara taşındı. Toplam zarar ise 7 milyar doları aştı.

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Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi
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