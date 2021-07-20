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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Ellerim en güzel bayram hediyesi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ellerim en güzel bayram hediyesi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 29 Haziran tarihinde çift kol nakli olan 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır çifte bayram yaşıyor. 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır, kollarında ufak hislerin oluştuğunu ve sol elinde hafif hareketlerin başladığını söyledi. Ayılmazdır yeni kolları ile çifte bayram yaşadığını söyleyerek Rektör Özlenen Özkan'a teşekkür edip, "Hocam siz solan ümidimi yeşerttiniz. Rüyalarımı gerçeği dönüştürdünüz. Keşke yeni ellerimle sizin elinizi öperek bayramını kutlasaydım. Ellerim bana en güzel bayram hediyesi oldu" dedi.
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Ellerim en güzel bayram hediyesi
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