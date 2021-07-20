Erzincan Havalimanı’nın ismi ‘Erzincan Yıldırım Akbulut’ olarak değiştirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan'da hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un isminin Erzincan Havalimanına verileceğini bildirdi. Erzincan Havalimanı'nın isminin değiştirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra isim değişikliği bugün akşam yapılan törenle gerçekleştirildi. Erzincan'da düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Akbulut Ailesi ve çok sayıda Erzincanlı katıldı.

Vali Mehmet Makas, Erzincan'ın yetiştirdiği bir devlet adamına vefa gösterildiğini söyledi. Akbulut ailesi adına konuşan Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, "Sevgili babamız gençlik yıllarından başlayarak hayatının son anına kadar ülkeye hizmet için çalışmıştır. Ülkemizde çok şerefli görevleri yapmak ona kısmet olmuştur. Bu havalimanının Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak adlandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ÖZAL'IN EN YAKIN ARKADAŞI OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Nisan'da vefat eden Yıldırım Akbulut'un Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edindiğini söyledi. Akbulut'un isminin yaşatılacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Erzincan'ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından biri olan eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut'un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Havalimanı'nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik. Merhum Yıldırım Akbulut, Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı yıllarda merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Milletvekilliği, Bakanlık, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık ile aziz milletimize hizmet yolunda en üst düzeylerde görevler ifa etti" diye konuştu.