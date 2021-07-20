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Giriş Tarihi: 20.7.2021

‘Gel’ diye çağrıldığı konumda öldürüldü

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Gel’ diye çağrıldığı konumda öldürüldü

İstanbul’da Mehmet Özçalkap, kavga ettiği arkadaşı Halit K.’nın telefondan attığı konuma gitti. Bıçakla yaralanan Özçalkap hastaneye gidemeden öldü

İstanbul'da iki arkadaş arasında borç verme nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.
İddialara göre yakın arkadaş olan Mehmet Özçalkap (27) ile Halit K. (30) arasında borç verme nedeniyle tartışma çıktı. Halit K., Mehmet Özçalkap'a tokat attı. Olay yerinden ayrılan Özçalkap iki saat sonra Halit K.'dan kendisine konum atmasını istedi. Dün saat 07.00 sıralarında Kağıthane'de konumun atıldığı adrese giden Özçalkap ile Halit K. arasında yeniden tartışma çıktı. Birbirine bıçak çeken ikili iddialara göre birbirlerini yaraladı. Ağır yaralı Mehmet Özçalkap motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştı ancak kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı Halit K.'yı olaydan 3 saat sonra annesinin evinde gözaltına aldı. Kavga anı, Özçalkap'ın defalarca bıçaklandığı, yere yığıldığı ve ağır yaralı olarak olay yerinden kaçtığı o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olayda kullanılan iki bıçak da ele geçirildi ve incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

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‘Gel’ diye çağrıldığı konumda öldürüldü
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