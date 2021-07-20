Genç müzisyen kaza kurbanı

İstanbul'dan bayram tatili için Sivas
'ın Divriği
ilçesine gitmek üzere yola çıkan Muharrem Aykaç yönetimindeki otomobil, Yozgat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
mezunu genç müzisyen Yeliz Aykaç (32) yaşamını yitirdi. Kazada Yeliz Aykaç'ın kendi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç (28), kızı Beliz (2,5) ile kayınpederi Muharrem Aykaç (55) ve kayınvalidesi Seher Aykaç (50) yaralandı.
Burak Akçay, dün toprağa verdiği eşinin ardından, "Her şeyim, kanatlarım, yaşama sebebim, hayat arkadaşımı kaybettim" diye yazdı ve yaralı kızı için dua istedi. Arife gününde yaşanan kazalarda ise 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yozgat'ta bir otomobil şarampole uçtu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te bir otomobilin devrilmesi sonucu 12 yaşındaki Mehmet T. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Şehitkamil'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.
Erzincan'daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ankara'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Bolu'daki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Barış SAVAŞ - İlker BAŞ - Ece YILDIZ - Ceyda TAYLAN /
SABAH