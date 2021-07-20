Gençlere aşılanma daveti sürücülere dikkat çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Kurban Bayramı
dolayısıyla video mesaj yayımladı. İşte Başkan Erdoğan'ın gençlere aşı yaptırma ve sürücülere yollarda sorumlu davranma çağrısı yaptığı bayram mesajının satırbaşları:
DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI 84 MİLYON VATANDAŞIMIZIN EMRİNDEDİR:
Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nı, salgının gölgesinde buruk yaşamıştık. Bu yıl, salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Tüm kurumlarımız, vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri almıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkânları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir.
BİRLİKTE TEDBİRLİ OLALIM:
Salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkati, tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız; temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.
AŞILAMA YOLUYLA SAĞLAYACAĞIMIZ İLERLEME ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ BAKIMINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR:
Bu hastalığın kimi, nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hâlâ bilinemiyor. Öyleyse, tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır. Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, hem bireylerin sağlığı, hem milletin morali, hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkânlar geçene kadar, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.
YERLİ AŞI İÇİN HEDEF YIL SONU:
Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir.
SINIRLI HAC ÜZÜNTÜSÜ:
Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası durumundaki hac farizasını hâlâ yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Sınırlı bir katılımla gerçekleştirilecek hac ibadetinin yeniden milyonların katılımıyla, aşkla, coşkuyla, muhabbetle yerine getirileceği günlere de bir an önce erişmeyi ümit ediyoruz.
TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYULMALI:
Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin, maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramı'nın hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
'DÜKKÂNLAR-LOKANTALAR AÇILSIN' DENİLDİ AÇTIK, HEMEN VAKALAR ARTTI
Başkan Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesi, pandemiyle ilgili soruya "Mücadelede taviz verilmesi doğru değil. 'Dükkanlar açılsın, lokantalar açılsın. Buralarda artık çalışmalar başlasın' denildi. Biz de bunları kale aldık ve açılması noktasında bu adımı attık. Attık da ne oldu? Hemen rakamlar, oranlar yükselmeye başladı. Vefat sayılarında bir düşüş oldu ama dün itibarıyla tekrar vefat sayıları da ciddi manada arttı, yanılmıyorsam 77'ye falan çıktı. Öbür tarafta tabii çok daha önemlisi rakam 7 binleri tekrar yakaladı. Bu bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Öyleyse yapmamız gereken nedir? Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı konusunda ise aşının önünü zaten şu anda açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyacımızı 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden çözmüş olacağız. Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kanmadan aşımızı da yaptırmalıyız. O bizim için önemli bir teminattır, garantidir" cevabını verdi.