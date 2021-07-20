İki ayda 18 milyon ilk doz aşıyla 4’üncü dalgaya geçit yok

Türkiye
, Kovid-19'da delta varyantının etkisini kırmak için bayram sonrasından eylül sonuna kadar olan süreçte 18 milyon kişiye ilk doz aşı yapma hedefi koydu. ABD'deki araştırmalar aşısı tamamlanmış 157 milyon kişi içinde Kovid- 19'a bağlı ölüm oranının milyonda 4 olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden 'aşısızların salgını' olarak nitelendirilen dördüncü dalgada, bayram sonrasındaki hareketlilik göz önüne alındığında ülkemizde yüzde 40'lara kadar çıkacak delta varyantının önünün kesilmesi için aşılanma kritik öneme sahip. Önümüzdeki ayın ortalarında günlük vaka sayılarının 15 bini geçebileceği öngörüleri doğrultusunda yeniden kısıtlamalara geçilmesine sıcak bakılmasa da aşısızların tiyatro, sinema, AVM gibi yerlere girmesine izin verilmemesi konuşuluyor. Şu ana kadar 39 milyon kişi ilk doz aşısını yaptırdı. 4'üncü dalganın en kritik grubu, aşı yaptırma oranının düşük kaldığı gençler. Aşı hakkı tanımlanan ancak hâlâ aşısını yaptırmayan 20 milyona yakın genç var. Doğu ve Güneydoğu'da bazı mezralarda aşı reddi oranının yüzde 60'larda olması büyük sorun. Buralarda muhtarlar ve kanaat önderlerinin devreye sokulması gündemde.