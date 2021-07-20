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Giriş Tarihi: 20.7.2021

İstanbul uzaydan harika görünüyor’

‘İstanbul uzaydan harika görünüyor’

Astronot Shane Kimbrough, İstanbul’a ait iki fotoğraf paylaştı. Kimbrough, “İkinci fotoğraftaki Atatürk Olimpiyat Stadı, adını Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten almıştır” dedi

ABD'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü Türkiye'ye yer verdi. Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.



Astronot 12 Temmuz'da yine Twitter'dan "Güneş ışığı güneş panellerinden yansırken gün doğumunu yakaladım" mesajıyla Güneş'in doğuşunu çektiği bir görsel paylaşmıştı.

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‘İstanbul uzaydan harika görünüyor’
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