İstanbul’da bir garip dava: Halüsinasyon gördüm!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan Ayşegül G. (29) ile İsmail G. (35) arasında sorunlar başgösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı almış, ikili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarmıştı.
İddiaya göre Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G., bir gün sokak ortasında gördüğü genç kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Burada alkol almaya başlayan İsmail G., üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve korkuya kapılan kadına elleriyle mezar kazdırmaya başlamıştı. Ağlayarak mezarlığı bir müddet kazan Ayşgül G., yine iddiaya göre sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayılmıştı.
SABAHA KADAR İŞKENCE İDDİASI
Sabah olduğunda Ayşegül G.'ye kendisini mezara gömmekten vazgeçtiğini söyleyen İsmail G., bir otele götürdüğü genç kadına işkence ettikten sonra çırılçıplak soydu ve cinsel saldırıda bulunmuştu. Acı ve korku dolu saatler geçiren Ayşegül G., "şikâyetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başarmış, bunun üzerine İsmail G., genç kadını 3 gün sonra ikametine bırakmıştı. Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan Ayşegül G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi olmuş, ifadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını söylemişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
'KURTULMAYA ÇALIŞIYOR'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandığı belirtilerek İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini bu nedenle "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.
'HALÜSÜLASYONLAR GÖRÜYOR, NE YAŞADIĞINI HATIRLAMIYOR'
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkemede heyet karşısına çıkan İsmail G., Ayşegül G., ile evde şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını Ocak ayının sonuna doğru ev sahibinin kendilerini evden çıkardığını anlattı. İsmail G., ifadesinin devamında bir gün oturdukları ikametine giderken eşinin mahallede sarhoş bir şekilde gezdiğini kafasının gelip gittiği, halüsülasyonlar gördüğünü bu nedenle neler yaşadığını hatırlamadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ
Mahkemede ifade veren Ayşegül G., ise alkol aldığından dolayı halüsülasyonlar gördüğünü mezarlığa gidip gitmediğini hatırlamadığını 4 çocuğunun olduğunu otelde İsmail G., ile tartıştığı için akıllanması amacıyla şikayetçi olduğunu olayların buraya kadar geldiği için üzgün olduğunu söyledi. Yargılama sırasında mütalaasını açıkayan Cumhuriyet Savcısı İsmail G.'nin üzerine atılı suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunmadığını ifade ederek beraatını talep etti. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonunda İsmail G.'nin üzerine atılı suçlamalardan beraatına karar verdi.