İstanbul’da bir garip dava: Halüsinasyon gördüm!

'KURTULMAYA ÇALIŞIYOR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandığı belirtilerek İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini bu nedenle "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

'HALÜSÜLASYONLAR GÖRÜYOR, NE YAŞADIĞINI HATIRLAMIYOR'

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkemede heyet karşısına çıkan İsmail G., Ayşegül G., ile evde şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını Ocak ayının sonuna doğru ev sahibinin kendilerini evden çıkardığını anlattı. İsmail G., ifadesinin devamında bir gün oturdukları ikametine giderken eşinin mahallede sarhoş bir şekilde gezdiğini kafasının gelip gittiği, halüsülasyonlar gördüğünü bu nedenle neler yaşadığını hatırlamadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Mahkemede ifade veren Ayşegül G., ise alkol aldığından dolayı halüsülasyonlar gördüğünü mezarlığa gidip gitmediğini hatırlamadığını 4 çocuğunun olduğunu otelde İsmail G., ile tartıştığı için akıllanması amacıyla şikayetçi olduğunu olayların buraya kadar geldiği için üzgün olduğunu söyledi. Yargılama sırasında mütalaasını açıkayan Cumhuriyet Savcısı İsmail G.'nin üzerine atılı suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunmadığını ifade ederek beraatını talep etti. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonunda İsmail G.'nin üzerine atılı suçlamalardan beraatına karar verdi.