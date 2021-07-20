İznik Gölü Marmara sahillerine rakip

Tarihi coğrafyasının yanında doğal güzelliği ile de ön plana çıkan İznik bu bayramda da vatandaşların en uğrak yerlerinden biri oldu. İznik Gölü'ne akın eden vatandaşlar, ünlü plajları aratmayan görüntüler oluşturdu. Sıcak havaların etkisiyle serinlemek isteyen binlerce kişi, gölün sahillerini hınca hınç doldurdu. Vatandaşlar müsilaj kabusunun hiç yaşanmadığı İznik gölünde gönüllerince eğlendi.

EGE SAHİLLERİNİ ARATMIYOR

Çevresi zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili olan İznik Gölü doğal güzelliğinin yanı sıra temiz suyuyla da cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar deniz yerine gölü tercih ederken, İznik Gölü sahilleri Ege'yi aratmıyor. Bayram tatilinde Bursalılar, hem piknik yapmanın hem de gölde yüzmenin tadını çıkardı