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Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:50

İznik Gölü Marmara sahillerine rakip

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İznik Gölü Marmara sahillerine rakip

Bursa’nın en önemli su kaynaklarından biri ve Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü olan İznik Gölü, bayram tatilinde Ege sahillerini aratmıyor. Kilometrelerce kumsala sahip İznik Gölü, özellikle Marmara Denizi’ndeki müsilaj nedeniyle yüzmeyi sevenlerin ilk tercihi oluyor. Göl sahilinde kurulan şezlonglarda yer bulmak için sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar göl kıyısındaki çam ormanlarında da piknik yapmayı ihmal etmiyorlar.

Tarihi coğrafyasının yanında doğal güzelliği ile de ön plana çıkan İznik bu bayramda da vatandaşların en uğrak yerlerinden biri oldu. İznik Gölü'ne akın eden vatandaşlar, ünlü plajları aratmayan görüntüler oluşturdu. Sıcak havaların etkisiyle serinlemek isteyen binlerce kişi, gölün sahillerini hınca hınç doldurdu. Vatandaşlar müsilaj kabusunun hiç yaşanmadığı İznik gölünde gönüllerince eğlendi.

EGE SAHİLLERİNİ ARATMIYOR

Çevresi zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili olan İznik Gölü doğal güzelliğinin yanı sıra temiz suyuyla da cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar deniz yerine gölü tercih ederken, İznik Gölü sahilleri Ege'yi aratmıyor. Bayram tatilinde Bursalılar, hem piknik yapmanın hem de gölde yüzmenin tadını çıkardı

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İznik Gölü Marmara sahillerine rakip
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