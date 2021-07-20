Jeff Bezos hayatı son günlerde araştırılan isimler arasında bulunuyor. Amazon'un kuruculuğunu üstlenen Jeffrey Preston Bezos doğum adıyla Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te ABD'de doğmuştur. Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı oılan Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı Bezos'un uzaya çıkmasıyla hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Jeff Bezos serveti ne kadar?
Jeffrey Preston Bezos doğum adıyla Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te ABD'de doğdu. Jeff Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı.
Eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizen Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu'nu tamamladıktan sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak diploma aldı. Jeff Bezos yaz aylarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirmiştir.
1986 yılında, Üniversite diplomasını alınca, Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Priceton mezunu çalışanlar aramakta olan Fitel firmasının onbirinci elemanı oldu. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu.
Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street'de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu Fon'da çalışırken 1993'te halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.
Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet'in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan "amazon.com" adresinin kurucusu ve sahibi oldu. Bu büyük markanın kurucusu Jeff Bezos, markasını sözlükten arayarak bulmuş. Markanın ilk harfinin "A" olmasını özellikle isteyen Jeff, alfabetik sıralarda üste çıkmanın fark yaratabileceğini düşünmüş. Sözlükten "A" harfiyle başlayan kelimeleri araştırırken, dünyanın en büyük nehri olarak kabul edilen Amazon nehrini bulmuş ve bu isimde karar kılmış. Amazon ismini seçmesinin sebebi olarak, birgün şirketinin bu kadar büyük olmasını istemesi yatıyor.
Özellikle internet üzerinden her türlü video oyunu, kitap ve CD gibi ürünlerin satışına ağırlık veriyor. Forbes'a göre 19 milyar dolar varlığı ile Amerika'nın 17. nci en zengin adamı olan Jeff Bezos, Amazon.com'ı 16 Temmuz 1995 'de internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu. İlk gün yalnız altı sipariş aldılar. Bugün kitap, televizyon, futbol ayakkabısı ve mobilya dahil bir çok şey satan bu sitenin günlük satışı 100 milyon dolardan fazla. 15 yıl içinde bu internet şirketi 110 milyar dolarlık bir değere sahip oldu
Jeff Bezos'un ailesinden ve arkadaşlarından sağladığı bir kaç yüz bin dolarla başlattığı Amazon'un dünyanın en büyük kitap süpermarketi olma iddiası gerçekleşmiş ve Amerika'nın en büyük kitap dükkanları zinciri Borders, Amazon'un rekabetine dayanamayıp iflâs etti. Şimdi de "Kindle Fire"la (Amazon'un okuma tablet bilgisayarı) kitap yayıncılığında yeni bir devrim yaratmıştır. Bu cep kitabı büyüklüğündeki tablete basılı bir kitabın yarı fiatına bir kitabı yüklemek ve istendiği zaman ve her yerde kitabı okumak mümkündür. Kitabın ödemesini de aynı bilgisayar üzerinden yapmak mümkündür. Bir çok klasikler ve sözlükleri bedelsiz, ödeme yapmadan bilgisayara yüklenebilmektedir.
Dünyanın en zengin kişisi ünvanına sahip olan Jeff Bezos, servetine 24 milyar dolar daha kattı. Corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden alışverişlerde yaşanan patlama Amazon'un hisselerinin iyice değerlenmesiyle, kurucusu ve patronu Jeff Bezos'un servetine 24 milyar dolar daha kattı.