Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Jeff Bezos serveti ne kadar?

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos doğum adıyla Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te ABD'de doğdu. Jeff Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı.

Eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizen Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu'nu tamamladıktan sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak diploma aldı. Jeff Bezos yaz aylarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirmiştir.

1986 yılında, Üniversite diplomasını alınca, Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Priceton mezunu çalışanlar aramakta olan Fitel firmasının onbirinci elemanı oldu. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu.

Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street'de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu Fon'da çalışırken 1993'te halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.