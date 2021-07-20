Kaçak boğa ortalığı birbirine kattı! Kafeteryaya girdi

'HAYVANLA GÖZ GÖZE GELDİM, ÇOK KORKTUM'

Boğanın kafeye girdiğini görence esnaf arkadaşına yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Berkay Şen, boğa ile göz göze geldiğini söyledi. Şen, kızgın boğanın 3-4 kişiyi yaraladığını belirterek, "Ben mutfaktaydım 'kurban kaçtı, arkada' dediler. Baktım hayvan ilerde. 10 kişi falan vardı hayvanı tutmaya çalışan. Ben de merak ettim gittim. Bakıştık bir an hayvanla, dükkanın içinde durdu. Ben bana doğru gelecek zannettim, arada cam vardı, kaçtım oradan. Hayvan baya ürkmüştü. Aşağıya doğru kovaladık. Sonra garaja girdi. Garaja girince daha da durduramadık. Baya saldırıyordu. 3-4 kişiyi de yaraladı, hastaneye gittiler, bazılarının ayağına bastı, bazılarına boynuz attı. Büyükşehir Belediyesinden ekipler geldi, hayvana sakinleştirici yaptılar. Aradan 15-20 dakika geçince hayvan afallamaya başladı. Peşinden sahipleri geldi, bağlamaya çalıştılar. Ben ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım, baya şaşkındım. Hayvanın yanına giderken yanımda birçok kişi vardı, arkama döndüm baktığımda kimse kalmamıştı. O an korkmaya başladım, biraz geri çıktım zaten hayvan da kapıdan çıktı gitti. Hayvanla biran göz göze geldim baya korktum, bana saldıracak zannettim" dedi.

'YENİ ARABA ALDIM, 'ARABA GİDİYOR' DİYE BAĞIRDIM'

Kızgın boğayı yakalamaya çalışan mahalle esnafından Şahin Şen ise yeni otomobil aldığını ve zarar gelmesinden endişe ettiğini belirterek, "Ben içerdeydim, dışardan bir ses geldi kavga gibi. Baktık kızgın bir boğa, herkese saldırıyor. O sırada biz de köşedeydik. Abim boğayı yakalamaya çalıştı. Dedim ki 'Abi sakın yapma. Boğa zaten gözü dönmüş, hiç yaklaşma buna.' Daha sonra boğa kurtulur kurtulmaz önüne beni kattı, ben kaçmaya başladım. Baya tırstım hemen arabanın arkasına sakladım.