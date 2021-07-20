Kartepe’de kaza: Biri ağır, 10 yaralı

Kocaeli Kartepe İlçesi Atatevler Mahallesinden geçmekte olan Sapanca Yolu Caddesi üzerinden, Akmeşe istikametine doğru seyir halinde olan Ali Günan idaresindeki otomobil, Cengiz Topel Caddesi üzerinden Ataevler istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen panelvan araç, ışıklı kavşakta birbirleri ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan panelvan araç, cadde girişinde bulunan trafik ışık direğine çarptıtan sonra durdu. Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda İtfaiye, Polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 ARAÇTA 10 YARALI

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtrfaiye ekipleri panelvan araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmak amacıyla müdahalede bulundu. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan araçtan Mustafa Aktaş, Şenol Öztürk, Mehmet Kılıç, Songül Öztürk, Alperen Kılıç, Yağmur Aktaş, Yusuf Kılıç, Gülsüm Kılıç isimli biri ağır, 4'ü çocuk 8 yaralı çıkarttı. Yaralıların biri dışından hepsi kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, olay yerine gelen ambulanslar yaralıları alarak çevre hastanelere sevk etti. Diğer araçta buluanan sürücü Ali Günan kaza sonrası fenalaşınca yanında bulunan E.D. isimli yolcu ile ambulansla birlikte hastaneye sevk edildi.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan çekiciler ile araçlar otoparka çekilirken, bölgeye gelen sinyalizasyon ekibi devrilen trafik ışık direği ile yanmayan trafik ışıklarını onarmak için çalışma başlattı. Bölge sakinleri kazanın trafik ışıklarının sık sık arıza yapıp yanmaması nedeniyle yaşandığını ileri sürerken, araca karışan sürücülerden Ali Günan'ın ışıkların yandığını ve kendisinin yeşilde geçtiğini ileri sürdüğüde öğrenildi.