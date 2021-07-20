Kavgalar cinayetle bitti

Kütahya
'nın Gediz ilçesinde aralarında husumet bulunan Yunus G. (25) ile Erdal Can (41) köyde bir düğünde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Yunus G., Can'ı 5 el ateş ederek öldürdü.
İzmir'de önceki gece iki grup arasında omuz atma tartışmasından çıkan, taşlı ve bıçaklı kavgada Kadir Özdemir öldü, 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaylada, çadırda kalan çoban Mustafa A., silahla öldürülmüş bulundu. Aynı yaylada 3 yıl önce de bir çobanın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir köy düğününde av tüfeği ile havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı.
İhsan TUNÇOĞLU-Ali ALTUNTAŞ- Ceyhan TORLAK-Neslihan ÖZBOZKURT /
SABAH