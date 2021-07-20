Kayalıklardan atladı: Kurtarılamadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan, Adnan ve Ayşe Beyzan çiftnin 22 yaşındaki oğlu Selim Bayzan, arkadaşları ile birlikte hafta sonu Kandıra'nın Kerpe Sahiline gitti. Burada Kartal Kayalar olarak bilinen yüksek bir mevkiiden denize atlayan genç, su üzerinde hareketsiz bir şekilde kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar hemen denize girerek genci karaya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik ekibi, gence müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 40 dakika boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayzan kurtarılamadı. Gencin atladığı esnada başını kayalıklara çarptığı ve bu nedenle yaralanarak hayatını kaybettiği tahmin edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bayzan'ın cenazesinin Bayramın ilk günü Köseköy Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Köseköy Mezalığında toprağa verileceği öğrenildi.