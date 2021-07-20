Kırıkkale'de havadan bayram denetlemesi yapıldı



Yapılan denetimde ket merkezi ile Başkent Ankara ve diğer çevre illere uzanan karayollarında trafik yoğunluğunun düşük seviyede olduğu, ayrıca gün içerisinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığı gözlemlendi. Helikopterle yapılan denetimlerin bayram süresince devam edeceği kaydedildi.