Kırıkkale'de havadan bayram denetlemesi yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile yapılan helikopterli denetime, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Alay Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Başkomiser İsa Söğüt ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Astsubay Başçavuş Mutat Cihan katıldı.
Yapılan denetimde ket merkezi ile Başkent Ankara ve diğer çevre illere uzanan karayollarında trafik yoğunluğunun düşük seviyede olduğu, ayrıca gün içerisinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığı gözlemlendi. Helikopterle yapılan denetimlerin bayram süresince devam edeceği kaydedildi.