Kırıkkale'de tüp patladı, bir aile facianın eşiğinden döndü

Gürler Mahallesi 644. Sokakta 3 katlı apartmanın en üst katındaki Ömer Avan'a ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında evdeki bir piknik tüpünün patlamasıyla mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangının meydana geldiği daireye gerek yangını söndürdü. Olası bir patlama yaşanmaması için doğalgaz dağıtım şirketi görevlilerince de vanalar kapatılarak tedbir alındı.
Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihbarın kendilerine yangın olarak geldiğini belirterek, "Olay yerine geldiğimizde küçük tüp patlaması olduğu anlaşıldı. Arkadaşlar söndürdü. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapıyor. Evde 1-2 saat önce birileri varmış. Tüp üzerine herhangi bir şey unutulmuş olabilir." dedi.
Ev sahibi Ömer Avan da, dairede 3 kişi yaşadıklarını ancak, yangın esnasında evde bulunmadıklarını söyledi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, evde maddi hasar oluştu.