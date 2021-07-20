Kırıkkale'de tüp patladı, bir aile facianın eşiğinden döndü



Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihbarın kendilerine yangın olarak geldiğini belirterek, "Olay yerine geldiğimizde küçük tüp patlaması olduğu anlaşıldı. Arkadaşlar söndürdü. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapıyor. Evde 1-2 saat önce birileri varmış. Tüp üzerine herhangi bir şey unutulmuş olabilir." dedi.