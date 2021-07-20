Koşa koşa hastaneye geldiler! Yaralı vatandaş: Ben acemi değilim...





Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan, 42 yıllık kasap Yavuz Özuğurlu, "Ben yıllardan beri kesim yapıyorum. Bir marketten emekliyim. Kaza geliyorum, demiyor maalesef. Şu anda 8-10 dikişim var. Ben kasabım. Kartepe'de kesim yaparken oldu. Büyükbaş keserken maalesef bıçağı kaçırdım. Ben acemi değilim. 1979 yılından beri bu işi yapıyorum ama kaza geliyorum, demiyor. Maalesef olacak varmış" dedi.