Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar aşı oldu

Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Nur Camisine gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutup, bayram namazını kıldı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, verdiği vaazda aşının öneminden bahsederek, herkesin aşı olmasını gerektiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nur Camii avlusunda aşı standı açıldı. Sağlık görevlilerince, bayram namazından çıkan vatandaşlara Covid-19 aşısı uygulandı.

Mehmet Fatih Ballıoğlu (18), "Herkes aşı oluyor diye biz de aşı olduk. Devletimiz aşı olmamızı istiyor. İmam da deyince dedik bizde olalım. Gidelim bir aşımızı olalım dedik yetkililere. Elbet aşı vurulması lazım insanın. zaten imamında dediği gibi son zamanlar da aşı vurulmayanların yüzde 97'si ölenlerden" dedi.

BionTech aşısı olduğunu ifade eden Ahmet Uğurer (21), "Bugün Nur Camii'de aşımızı olduk. BionTech aşısını uygulattık. Aşı olmak isteyenler bir an önce aşılarını vurunsun. Malum ülkemiz sıkıntıda. O yüzden biran önce olsun diyorum. Koronayı da atlatalım diyorum" diye konuştu.