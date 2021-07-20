Kurban Bayramı’nda şehitler ve gaziler unutulmadı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekili ve Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aksoy Belediye Başkanı Rafet Vergili beraberinde il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinden sonra Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkemizin birliği ve bütünlüğü ile aziz milletimizin huzur ve güvenliği için şehadet makamına erişen kahraman şehitlerimizin aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Şehit Coşkun İşleyen'in ailesi Münevver ve Rüştü İsmail İşleyen'i, Şehit Şaban Karadayı'nın annesi Müntaze Kabadayı'yı', Muharip Kıbrıs Gazisi Gazi Şaban Arslan ve ailesi ile Malül Gazi Niyazi Kapucu ve ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve Özlem Aras Gürel ailelerin Kurban Bayramını kutladı.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde Bayramların bayram tadında geçmesini en çok şehitlere borçlu olduğumuzu ifade eden Vali Gürel, "Şehitlerimiz Vatanları için canlarından vazgeçtiler, onlar bu ülkenin toprağına aynı zamanda her birimizin kalplerine teker teker defin edildi. Onlara ve siz değerli emanetlerine ne yapılsa yine de bir şey yaptık diyemeyiz. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakârlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kıymetli şehit ailelerimizin ve Kahraman Gazilerimizin Kurban Bayramlarını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Şehit ve Gazi aileleri ise Vali Fuat Gürel ve Özlem Aras Gürel'in ziyaretinden duydukları mutluluğu ifade ederek teşekkür ettiler. Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel ve Özlem Aras Gürel'e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.