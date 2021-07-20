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Giriş Tarihi: 20.7.2021 14:27

Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

İslam aleminin mutlulukla karşıladığı Kurban Bayramı idrak edilirken kurban kesme günleri merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Çoğu kişi kurban pazarlarından kurbanlıklarını alırken kurban ne zamana kadar kesilir sorusuna yanıt arıyor. Kurban kesimine başlarken tekbir getirilmelidir ve kurban duasının okunması gerekmektedir. Peki Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir?

Kurban pazarlarından kurbanlıklarını alan vatandaşlar bayramın hangi günleri kurban kesildiğini sorguluyor. Sabah saatlerinden itibaren camilerini yolunu tutan vatandaşlar kılınan bayram namazının ardından kurban kesmek için yollara koyuldu. Peki Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.

Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN İBADETİ NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Sözlükte kurban, Allah'a yakınlaşma imkanı veren ve buna vesile olan şey manasına gelir. Dini bir ifade alarak ise, Allah'a yaklaşmak, bununla birlikte O'nun rızasına erebilmek için ibadet amacı ile belirli koşulları taşıyabilen hayvanı usulüne göre kesmeyi ifade eder. Akıl sağlığı yerinde olan, mukim, hür ve dinî ölçülerin belirlediği durumlara göre zengin sayılmakta olan mümin, Allah'ın rızasını kazanmak amacı ile kurban kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmekte, hem de maddi açıdan durumlarının yetersiz olması nedeniyle kurban kesemeyen kişilere de yardımda bulunur.

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Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi?
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