Kurban pazarlarından kurbanlıklarını alan vatandaşlar bayramın hangi günleri kurban kesildiğini sorguluyor. Sabah saatlerinden itibaren camilerini yolunu tutan vatandaşlar kılınan bayram namazının ardından kurban kesmek için yollara koyuldu. Peki Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.
Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.
Sözlükte kurban, Allah'a yakınlaşma imkanı veren ve buna vesile olan şey manasına gelir. Dini bir ifade alarak ise, Allah'a yaklaşmak, bununla birlikte O'nun rızasına erebilmek için ibadet amacı ile belirli koşulları taşıyabilen hayvanı usulüne göre kesmeyi ifade eder. Akıl sağlığı yerinde olan, mukim, hür ve dinî ölçülerin belirlediği durumlara göre zengin sayılmakta olan mümin, Allah'ın rızasını kazanmak amacı ile kurban kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmekte, hem de maddi açıdan durumlarının yetersiz olması nedeniyle kurban kesemeyen kişilere de yardımda bulunur.