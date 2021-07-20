Kurban eti hemen yenir mi? Kurban eti ne zaman yenmelidir? İşte, uzmanından tavsiyeler...

Kurban Bayramı için geri sayımın sona ermesiyle birlikte yemek ve et konusunda da kafalardaki soru işaretleri arttı. Özellikle kurban etinin ne zaman tüketilmesi gerektiği ile ilgili doğru bilenen birçok yanlış var. Peki, sağlıklı ve lezzetli olması için kurban eti nasıl tüketilmelidir ve kurban eti hemen yenir mi? Kurban eti kaç gün bekletilmelidir? İşte kurban bayramında et ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler ve bekletilmesi gereken süre...

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü ve bu nedenle de pek çok vatandaş et işi ile uğraşıyor. Şüphesiz ki kurban etini biran önce tatmak ya da tüketmek isteyenler olabiliyor. Ancak uzmanlar, kurban etinin ne zaman tüketilmesi gerektiği ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Peki, kurban eti hemen yenir mi, ne zaman, ne kadar saat sonra yenmelidir?

KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİDİR? KURBAN ETİ NE ZAMAN YENİR?

Diyetisyen Merve Karakuş, sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerde bulundu. Kırmızı etin fazla tüketiminin başta kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olabileceğine dair çalışmalar bulunduğunu anımsatan Diyetisyen Karakuş, et tüketiminin fazla olmasının en önemli zararlarından birinin de kolesterol yüksekliği olduğuna vurgu yaptı. Kan kolesterol değerlerinin yükselmesinin özellikle kalp damar sağlığı açısından risk oluşturabildiğine dikkat çeken Karakuş, "Kırmızı et, sindirimi zor olduğu için mideyi rahatsız edebilmekte ve bağırsakta değişim oluşturarak kabızlık sorununu meydana getirebilmektedir. Bunu önlemek için etle birlikte mutlaka sebze veya salata gibi lif içeriği yüksek besinlere yer vermek gerekir" dedi.