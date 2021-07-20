Kurban Bayramı için geri sayım yarın sona eriyor. Bayram namazının ardından kurban kesimi maratonu başlayacak. Kurban kesiminin dini usullere göre yapılması gerektiği için pek çok vatandaş kurban nasıl kesilir sorusunun yanıtını araştırıyor. Ruef tekniği de kurban kesiminde kullanılan yaygın yöntemler arasında yer alıyor. Peki, dini usullere göre kurban kesimi nasıl yapılır ve kurban nasıl yatırılır? İşte, kurban kesim teknikleri ve dini usullere göre kurban kesimi...
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü, gün batımına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü, gün batımına kadar kesilebilir.
Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?
Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.
Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır. 3. Kurbanı kadınlar kesebilir mi? Kurban kesiminde önemli olan, hayvanın kesme becerisine sahip birisi tarafından belirli günlerde şartlarına uygun olarak kesilmesidir. Bu itibarla söz konusu beceriye sahip olan kişi kadın olsun erkek olsun kurban kesebilir.
Kurban kesen kasabın gayrimüslim olması halinde kesilen kurban geçerli olur mu?
Kurban bir ibadet olduğu için kesen kimsenin öncelikle Müslüman olması aranır. Ehl-i kitaptan olan bir kişinin kurban kesmesi ise mekruhtur. Ancak kestiği kurban geçerlidir. Fakat Ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği kurban geçerli olmadığı gibi kestiği hayvanın eti de helal değildir.
Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla beraber iki atardamarından da en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından keskin bir bıçakla kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. 9. Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur.
KURBAN YATIRMA TEKNİĞİ
Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, 'rueff' tekniği ile 1 tonluk tosunu 1 kişinin rahatça yatırabildiğini, böylelikle kurbanlık hayvanların eziyet çekmediğini söyledi.
Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kurban kesimi sırasında uygulanacak 'rueff' tekniği ile hem kazaların yaşanmayacağını hem de hayvanların eziyet çekmeyeceğini söyledi. Rueff tekniğinin uygulaması sırasında yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir ip önce hayvanın boynuzlarına, ardından enseye, göğsüne ve arka bacaklarına gelecek şekilde halkalar oluşturuluyor. İp arkadan bir kişi tarafından çekilince kurbanlık hayvan kendisini içgüdüsel olarak yavaşça yere bırakıyor.
Rueff tekniğini kurban keseceklere tavsiye ettiklerini belirten Karanfil, "Veteriner hekimlerin operasyonlar için kullandığı bir yatırma tekniğidir. Kurban kesmek isteyenlere de tavsiye ettiğimiz bir teknik. Bu teknikle kesim alanına getirilen ve başı sabitlenmiş olan bir hayvanı, elimizde yaklaşık 1 tonluk dana için söylüyorum 7-8 metre uzunluğundaki tek parça bir iple, önce boynunuzdan bu ipi sabitliyoruz. Kalan kısmında birinci halkayı enseden, ikinci halkayı göğüsten, üçüncü halkayı karından yaptıktan sonra ipin geri kalan ucuyla arkaya geçiyoruz ve yavaşça güç veriyoruz. Güç verdiğimizde hayvan kendisinin zapt edildiğini hissediyor ve bu yatma hissi doğuruyor. Çektikçe hayvan zorlanılmadan olduğu yere yığılıyor" dedi.
İlkel yatırma tekniklerinin hayvanı hırpaladığını ifade eden Karanfil, "Bu teknik sayesinde ortaya kötü görüntüler çıkmadığı gibi hem kesen hem hayvan fazla efor harcamıyor. Ette de laktik asit, yıpranma olmuyor ayrıca darbe görmediği için et uzun süre muhafaza edilebiliyor. İlkel yatırma yöntemleri hem hayvanı hırpalıyor hem kazalara neden verebiliyor. Bunlarında bu sayede önüne geçilecektir. Bağlı olduğu sürece yatmasa dahi hayvan kendisinin zapt edildiğini hissedeceği için etrafa zarar verme duygusundan mahrum olacaktır" diye konuştu.