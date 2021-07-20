Kurban ne zamana kadar kesilebilir, kurban ne zaman kesilmeli? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Pandemi dolasıyla önlemlerin arttırılarak yapılacak kurban kesimlerinde ise bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurban kesimi zamanı ve dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı. Peki Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban kesmenin asıl amacı Allah'a daha yakın olabilmek ve aynı zamanda da onun rızasını kazanabilmektedir. Müslümanlar bu iki amaç için kurban ibadetini yerine getirmektedir. Mübarek kurban bayramı içerisinde ibadet ile Allah'a yaklaşmak isteyen kişiler kurban keserler ve yoksullara, durumu olmayanlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim içerisinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte kurban bayramının birinci gününden başlayarak üçüncü günü içerisinde akşam olana kadar kesilebilir.
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.