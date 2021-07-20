Kurban pazarında yaptığı pazarlık damga vurmuştu! Küçük Nehir Şazi SABAH'a konuştu

BAKTIM BABAM PAZARLIK YAPAMIYOR

Gaziemir Sarnıç Egemen Yıldız Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Nehir Şazi ise kendisini televizyonda görünce büyük mutluluk yaşadığını ve heyecanlandığını söyledi. "O gün babam kurban pazarına gelirken bizi de beraberinde getirdi" diyen Nehir Şazi sosyal medyaya damga vuran anları şöyle anlattı; "Biz 3 kardeşiz. Benim dışımda bir erkek kardeşim bir de ablam var.