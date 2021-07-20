Kurban pazarında yaptığı pazarlık damga vurmuştu! Küçük Nehir Şazi SABAH'a konuştu

Gaziemir'in Sarnıç mahallesinde 10 yaşındaki Nehir Şazi'nin büyük baş hayvan satıcısı Ramazan Dağgüllü ile yaptığı çetin pazarlık sosyal medyada gündem oldu. Ramazan Dağgüllü'nün kardeşi Rıdvan Dağgülü'nün telefonla çekip sosyal medyaya yüklediği görüntüler kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Saatler içinde bir milyona yakın kişi videoyu izlerken on binlerce kişi de sosyal medya hesaplarından görüntüyü paylaştı.
SABAH KÜÇÜK NEHİR'İ BULDU
SABAH, yetiştirdiği büyük baş hayvanları satmak için Adana'dan İzmir'e getiren Ramazan Dağgüllü ile pazarlık esnasında Dağgüllü'ye zor anlar yaşatan 10 yaşındaki Nehir Şazi'yi buldu. "Kendi paramıza kıydık ama küçük Nehir'i kırmadık" diyen Dağgüllü; "2002 yılından bu yana abimle birlikte İzmir'e kurban satışı için gelir giderim.
Ben bu güne kadar Nehir gibi pazarlık yapanı görmedim. İlk başta şaka yapıyor sandım. Ama daha sonra ciddi olduğunu anladım" dedi. Dağgüllü, Nehir'in elinin uğurlu geldiğini, Adana'dan getirdikleri 75 büyük baş kurbanlığın hepsini sattıklarını sözlerine ekledi.
Depremi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını hatırlatan Dağgüllü; "Her ne kadar Adana'da doğup büyümüş olsam da ben de İzmirli sayılırım. Ailecek İzmir'in çok ekmeğini yedik. Deprem olunca da büyük üzüntü duyduk. Depremzede vatandaşlarımızın kurban kesimlerinden ücret almıyoruz." Dedi.
BAKTIM BABAM PAZARLIK YAPAMIYOR
Gaziemir Sarnıç Egemen Yıldız Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Nehir Şazi ise kendisini televizyonda görünce büyük mutluluk yaşadığını ve heyecanlandığını söyledi. "O gün babam kurban pazarına gelirken bizi de beraberinde getirdi" diyen Nehir Şazi sosyal medyaya damga vuran anları şöyle anlattı; "Biz 3 kardeşiz. Benim dışımda bir erkek kardeşim bir de ablam var.
O gün kurban pazarına geldik. Ben tosunu çok beğendim. İri ve büyüktü, hoşuma gitti. Babama 'bunu alalım' dedim. Babamla Ramazan abi pazarlık yaptı. Baktım babam yapamıyor, 'baba sen çekil ben pazarlık yaparım' dedim. Ardından da Ramazan abinin elini tutup pazarlığa başladım. Sonunda indirim almayı da başardım.
Çok mutlu oldum. Görüntüler yayınlandıktan sonra çok sayıda insanın görüntülerin altına yorum yaptığını gördüm. 'Afferin kıza, maşallah kızımıza, sıkı pazarlıkçıymış' diyenler oldu. Büyüyünce kalp cerrahı ya da psikolog olmak istiyorum" dedi. Baba Abdurrahman Şazi de Nehir ile gurur duyduğunu belirterek "Nehir'in yaptığı ben yapamazdım."dedi.