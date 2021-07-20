Kurban sonrası şükür namazı farzları ve kılınışı: Kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Bu sene kurban kesecek olan birçok vatandaş, kurban kesimi ve edilecek dualar ile kılınacak namazlar hakkında araştırma yapıyor. Kurbanla ilgili Diyanet açıklamaları bu noktada soru işaretlerine yanıt oluyor. Peki, kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar ve kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır?

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer ve kurban kesme imkanı bulan Müslüman sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.