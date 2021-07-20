Maymun B virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Monkey B virüsü nerede görüldü?

Çin'de bir veterinerin ölümüne sebep olan maymun kaynaklı virüs, Maymun B virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri neler sorularıyla gündeme geliyor. Yeni bir pandemi oluşma riski olup olmadığı merak edilirken birçok kişi Monkey B virüsü nerede görüldü diye araştırıyor. İşte Pekin kaynaklı bu virüsle ilgili bilinenler.

MONKEY B VİRÜSÜ NEREDE GÖRÜLDÜ?

Çin'in başkenti Pekin'de yapılan primat araştırma çalışmaları sırasında 53 yaşındaki bir veteriner, ölü maymunları inceledikten sonra vefat etti. Maymun B virüsü kaynaklı bu ölümün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu virüsün insanlara bulaşmasının nadir görüldüğünü ancak bulaşması haline ciddi beyin hasarına ve ölüme sebep olabildiğini duyurdu.