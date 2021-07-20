Maymun B virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Monkey B virüsü nerede görüldü?

Çin'de bir veterinerin ölümüne sebep olan maymun kaynaklı virüs, Maymun B virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri neler sorularıyla gündeme geliyor. Yeni bir pandemi oluşma riski olup olmadığı merak edilirken birçok kişi Monkey B virüsü nerede görüldü diye araştırıyor. İşte Pekin kaynaklı bu virüsle ilgili bilinenler.
MONKEY B VİRÜSÜ NEREDE GÖRÜLDÜ?
Çin'in başkenti Pekin'de yapılan primat araştırma çalışmaları sırasında 53 yaşındaki bir veteriner, ölü maymunları inceledikten sonra vefat etti. Maymun B virüsü kaynaklı bu ölümün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu virüsün insanlara bulaşmasının nadir görüldüğünü ancak bulaşması haline ciddi beyin hasarına ve ölüme sebep olabildiğini duyurdu.
MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?
Monkey B virüsü Simplexvirus enfeksiyonudur ve Macaca cinsinin makak maymunlarında bulunan bir enzootik alfaherpes virüsüdür. B virüsü HSV-1'e çok benzer ve bu nedenle bu nörotropik virüs kanda bulunmaz. İlk olarak 1931 yılında tespit edilen bu virüs yüzde elliye yakın öldürücülük oranına sahiptir. Virüsün tespit edildiği tarihten bu yana 50 insan enfeksiyonuna rastlanmıştır. Virüs, enfekte bireyle doğrudan temasla ve vücut sıvılarının değişimiyle bulaşmaktadır. Tedavi edilmeyen hastalarda hastalığın şiddeti artar ve vaka ölüm oranı yaklaşık %80'dir. Erken tanı ve sonraki tedavi, enfeksiyonun insanda hayatta kalması için çok önemlidir. 1932'de tanımlanan Monkey B virüsü en son 2019 yılında ortaya çıkmıştı. 2020 yılı itibariyle BV virüsü sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti ve 50 kişide virüsün olduğu belgelenmişti. Monkey B virüsü hastalarında beyin iltihabı gelişmektedir. B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür. Makaklarla, özellikle de virüs testi pozitif çıkan hayvanlarla çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman şarttır. Isırmalar, çizikler ve göz dahil mukoz membranlara maruz kalmalar derhal temizlenmelidir.
MONKEY B VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Mide bulantısı
Kusma
Ateş
Yorgunluk
Kas ağrısı
Nörolojik semptomlar
BAŞKA VAKA GÖRÜLDÜ MÜ?
Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda hastanın temaslı olduğu kişilerin testinin negatif olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar virüsün veterinerler, hayvan bakım personelleri ve bu kurumlarla ilgili laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceğini ifade etti.