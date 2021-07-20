Mersin polisinden sahte paraya karşı uyarı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin değişik yerlerine kurulan kurban pazarında sahte para verilerek satıcıların mağdur edilmemesi için, kurban pazarlarına giderek satıcıları sahte paraya karşı uyarıp, gerçek ve sahte paranın

farklarını anlattı.

Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken polis ekipleri, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara, Kurban Bayramında 'Dolandırıcı Kurbanı Olmayın' uyarısında bulundu.

Kurbanlık satışındaki pazarlık esnasında pazara gelen polislerin uyarılarını dikkate alacaklarını belirten satıcı Ramazan Ölmez, "Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz. Çok faydalı bir çalışma oldu" diye konuştu.