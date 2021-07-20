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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Minik Ecrin’den acı haber geldi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Minik Ecrin’den acı haber geldi
Antalya'nın Serik ilçesinde, önceki gün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in (2) cansız bedenine ulaşıldı. Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında bir anda gözden kayboldu. Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, Deniz Polisi ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. İki gündür süren aramalar sonucunda dün 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı.
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Minik Ecrin’den acı haber geldi
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