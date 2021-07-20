Yarın sabahın ilk ışıklarıyla bayram namazını kılıp kurban kesimine başlayacak olan milyonlarca vatandaş şimdiden resimli Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırmaya koyuldu. Tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi yurdumuzun dört bir yanında bayram için hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda, sosyal medyadan ve mesajlaşma uygulamalarından birbirine kutlama mesajı yollamak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramınız Mübarek Olsun ve İyi Bayramlar yazılı resimli Kurban Bayramı mesajları için araştırma yapıyor. Sabah.com.tr bayram kutlama görselleri ile 2021 Resimli Bayram mesajları indir ve paylaş!

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Ya Rabbi Hz. İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle. "Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.