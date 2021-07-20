Sahte hâkim, cübbesiyle duruşmaya da katıldı

Antalya
'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir
'in film senaryolarını aratmayan sahte hâkimlik macerası Türkiye'nin gündemine oturdu. Özdemir ile ilgili skandallara bir de duruşmaya katılması eklendi.
Ailesine Hukuk Fakültesi
'nde okuduğu yalanını söyleyen Özdemir, kendisiyle aynı ad ve soyadı taşıyan gerçek hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini ele geçirerek 2017'de kendisine sahte kimlik hazırladı. Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme
Hâkimi" diye tanıtıp, Antalya'da geçici görevle HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini, ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Özdemir, herkesi kendine inandırmaya başlamıştı. Öyle ki Cumhuriyet
Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Ancak sahte hâkim Özdemir'in yalanını savcı eşi ortaya çıkardı. Savcı Tunçer, HSK'ya eşinin neden atama listesinde yer almadığını sorunca, gerçek hâkimin evlenip soyadının değiştiğini öğrenmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Eşinin şikâyetiyle sahte hâkim tutuklandı. Savcı ise boşanma davası açtı.
MAHKEMEDE DAVAYI YÖNETTİ
Bu sırada sahte hâkim Zeliha Özdemir ile ilgili bir skandal daha tespit edildi. Özdemir'in, cübbeli bir şekilde hâkim makamında oturarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanıp yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.
GERÇEK HÂKİM SABAH'A KONUŞTU: ŞİKÂYETÇİ OLDUM
SABAH
'ın ulaştığı gerçek hâkim Zeliha Özdemir, "Durumu öğrenince hemen suç duyurusunda bulundum, soruşturma devam ediyor. Yargıya taşınan bir durum söz konusuyken konuşmam doğru olmaz. Bu olaydan dolayı ben de rahatsızlık duyuyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer'e ise tüm çabalarımıza rağmen ulaşamadık.