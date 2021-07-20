Samsun'da korkunç olay: Kurban kesenlere ateş açtılar!

Olay sonrası fenalık geçiren yaralıların ve saldırganların akrabası olan Hava Ö. de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan amca Sunay Ö.'nün silahlı saldırıyı düzenleyen kardeşler Eray Ö. ve Necati Ö.'nün babalarını daha önce tabancayla yaraladığı öğrenildi. Yaraların hastaneye akın eden yakınlarından bazıları ise acil servis önündeki ambulansın arka kapı camını kırarak zarar verip kullanılmaz hale getirdi. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.