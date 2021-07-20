Samsun'da parkta alkol alan şahıs, kendisini yaktı

EKİPLER ŞAHSI VE TUTUŞAN OTLARI SÖNDÜRDÜ

Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü.