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Giriş Tarihi: 20.7.2021 23:32 Son Güncelleme: 20.7.2021 23:33

Samsun'da parkta alkol alan şahıs, kendisini yaktı

İHA
Samsun'da parkta alkol alan şahıs, kendisini yaktı

Samsun’un Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan şahıs yanlışlıkla kendini yaktı. Ağır bir şekilde yaralanan şahıs olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Olay, Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan S.B. (31) tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı.

EKİPLER ŞAHSI VE TUTUŞAN OTLARI SÖNDÜRDÜ

Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü.

TÜM VÜCUDU YANDI

Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Samsun'da parkta alkol alan şahıs, kendisini yaktı
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