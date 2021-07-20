Şehit aileleri bayramın ilk gününde evlatlarının kabrine koştu

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in Annesi Huriye ve babası Yahya Kemal Yiğit, Kurban Bayramı'nın ilk günü şehitlikteki kızlarının kabrine giderek dua ettiler. Kızlarının mezarını sulayan şehit ailesi, kızlarından ayrı geçirdikleri 5. kurban bayramına da buruk girdiler.

"CENNETSİZ YAŞANIR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ"

Kızı Cennet Yiğit'ten ayrı 5. Kurban Bayramını eda ettiklerini belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "Cennetsiz yine bir bayram daha geçiriyoruz. Rabbimize ne kadar şükretsek az. Çocuğumuz yeryüzünde en büyük şerefli bir rütbe ile rütbelendirildi. Bize de yer yüzündeki en büyük şerefi bahşedip gitti. Allah ondan razı olsun. 15 Temmuz Çanakkale gibi İstiklal harbi gibi önemli bir olaydı. Çocuğumuzun da bu aziz vatanın kurtuluşunda zerre kadar katkısı olduysa ne mutlu bizlere. 15 Temmuz'dan buyana ülkemizde o kadar çok şey değişti ki. Silahlı kuvvetlerin içindeki alçak FETÖ'cülerin temizlenmesiyle ülkemiz yeni yeni kendine geldi. Onun için vatanımızın kıymetini bileceğiz. Vatan topraklarından önemli bir şey yok. Ne mutlu ki şehit babası oldum. Bir bayramı daha Cennetsiz geçiriyoruz. Ne kadar hüzünlü olsam da şunu söylemeliyim. Yaşanır ama vatansız yaşanmaz" diye konuştu.