Şehit Hasan Cevher için Mevlid-i Şerif okutuldu

Katil Nasuh Çulcu tarafından 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher (46) için İstanbul'da Mevlid'i Şerif Programı düzenlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in evinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa katılanlara Şehit Hasan Cevher adına hazırlanmış Yasin-i Şerif ve lokma dağıtıldı. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i tanıyanlar "İyilik timsali bir insandı. Personeline arkadaşı gibi davranırdı" dedi. Hasan Cevher'in eşi ve ailesi sabah saatlerinde Hasan Cevher'in Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki kabrine gitti. Sevenleri de Hasan Cevher'in kabrini ziyaret etti.





POLİSLER KATİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Katil Nasuh Çulcu; hedef gözeterek ateş ettiği Cevher'i 1'i başından üç kurşunla şehit ettikten sonra bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve tutuklanmıştı. Savcılık ifadesinde "Silahımı çekip Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim" diyen katil Nasuh Çulcu'nun cezasında indirim almak için ezberletilmiş ifadeler verdiği iddia edilmiş fakat katil Nasuh Çulcu'nun net bir şekilde "Öldürme Kastı" ile hareket ettiği için cezasında herhangi bir indirime gidilmemesi gerektiği hukukçular tarafından vurgulanmıştı. Emniyet Teşkilatı içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı ve idari soruşturmaları olduğu ileri sürülen katil Nasuh Çulcu'ya; Hasan Cevher ile birlikte çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek tepki göstermişlerdi.