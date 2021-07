Selin imkansızı başardı

Antalya'da bedensel engeli nedeniyle Piri Reis İlkokulu'nda 2014 yılında sınıf arkadaşları ile uyumsuzluk yaşadığı iddiasıyla yalnızlığa terk edilen Selin Sargın, başarıdan başarıya koşuyor. SABAH Gazetesi'nin yaşadığı sorunları gündeme getirmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesiyle eğitimci olan annesi Yıldız Albayrak Sargın ile başka bir okula nakledilen ve bugün 14 yaşında olan Selin Sargın, sınıflarını takdirle geçti. Selin Sargın, liseyi de başarılarla bitirip üniversiteli olmak istediğini söyledi. Hayalinin veterinerlik olduğunu belirten Selin, "Veteriner olunca hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sokakta hasta, yaralı kedi ve köpekleri iyileştirmek için çalışacağım. Tek istediğim bu" dedi.

ANNESİNIN OKULUNDA

Annesinin görev yaptığı Kızılarık Mahallesi'ndeki Kazım Şanöz İlköğretim okulunda eğitimi sürdüren Selin, kaynaştırma eğitimi ile arkadaşlarının da sevgilisi haline geldi. Geçmişte yaşadığı sıkıntıların aksine yeni okulu ve arkadaşlarını çok seven Selin, başarı ile okulunu bitirdi. Selin Sargın, 2017 yılında eğitimci annesinin Vali Husnü Tuğlu İlköğretim Okulu'na tayin edilmesi üzerine o da aynı okula nakledildi. Selin burada da kaynaştırma sınıfına devam etti. Selin'e koronavirüs bile engel olamadı. Derslerini günü gününe takip etti. Okulunu takdir ile bitirdi. Takdir alan Selin'i ilk kutlayan Antalya Bilgi Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği Bölümü 3'inci sınıf öğrencisi ablası Yaren oldu. Selin'in başarısı anne Yıldız ve baba Cevat Sargın'ı da mutlu etti.

BAŞARI İLE BİTİRDİ

Anne Yıldız Albayrak Sargın ile baba Cevat Sargın kızları SELİN'in başarısından çok mutlu olduklarını söyledi. Selin'in kaynaştırma eğitimi sınıflarında çok başarılı olduğunu belirten eğitimci Sargın çifti, "Arkadaşları ve öğretmeni ile ilişkisi çok iyi olması sayesinde başarıyı yakaladı" dedi.

"VETERİNER OLACAĞIM"

Sınıflarını ve okulunu her yıl takdir ile geçen Selin Sargın, liseyi de başarılarla bitirip üniversiteli olmak istediğini söyledi. Hayalinin veterinerlik olduğunu belirten Selin, "Veteriner olunca hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sokakta hasta, yaralı kedi ve köpekleri iyileştirmek için çalışacağım. Tek istediğim bu" diye konuştu. Selin'in başarısından çok mutlu olan abla Yaren Sargın ise, "Selin'in eğitimi çok iyi gidiyor. Sokaktaki hayvanlara karşı çok duyarlı. Onun melek gibi bir kalbi var" ifadelerini kullandı

"4 AYLIKKEN KAZA YAPTI"

Kendisi de öğretmen olan anne Yıldız Sargın, film gibi Selin'in hikayesini SABAH'a anlattı. 2006 yılında hayatlarını karartan kazayı hiç unutmayacağını belirten anne Sargın, "Her anne gibi sağlıklı çocuğum olacağını sanan, elbiseler ayakkabılar, oyuncaklar alan anneydim ben, ta ki o trafik kazasında ölümden dönünceye kadar. 2006 yılı Temmuz günü, Samsun'dan İzmir'e seyir halinde iken Uşak İli Banaz ilçesini İzmir e bağlayan o şehirlerarasında yolumuza o traktör girip, aracımızı mecburen karşı tarafa doğru sürüp, ilk çarpışmayı traktörle, 2'inci çarpışmayı orta refüje yapıp, kaldırıma çıkarak duruncaya kadar. Selin ve benim tarafımdan oldu 2 çarpışma da. Ve biz arabada sıkıştık. Benim bedenim geniş olduğu için zararım az olurken, talihsiz yavrum, 2 çarpışmanın henüz 5,5 aylık bedeninde verdiği büyük zararla konuşma, yürüme, çiğneme, yutma, düşünme yetileri de dahil olmak üzere sağlıklı başladığı hayatını, %88 ağır engelli devam etmek zorunda kaldı. Doktorlar, "Kendini boşa paralıyorsun kızım, kabul et. Ağzından yiyecek verip altından alacaksın, yürüyemeyecek koşamayacak, saksıdaki bitkiyi göstererek bedeni büyüyecek, kucağında taşıyacaksın, Anne diyemeyecek, seni tanımayacak... Kader yavrum, kabul et, kendini boşa parçalama vb... diye beni ikna etmeye çalışıyordu" dedi.

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ ALDI

Anne Yıldız Sargın, kızı Selin'in iyileşmesi için psikoloji eğitimi aldığını söyledi. Bugün hayalini 14 yıl önce kurduğunu da belirten anne Sargın, "Bu sonucu alacağımıza 14 yıl önce inandık ve 14 yıldır yılmadan ailece Selini geliştirmek için çalışıyoruz. Biz bu hayali kurmasak ve çabalamasak, Selin en kötü ihtimalle toplumda sıkça örneğini gördüğünüz, en kötü ihtimalle bir odaya kapatılmış, ağzından yiyecek verilip altından alınan, en iyi ihtimalle de, kaç yaşında olursa olsun, annesinin elinden tutup, gittiği yere sürüklediği, kilo almış, bedeninin ve çevresinin farkında olmayan, içgüdüsel davranışları olan ve Sosyal ilişki kurma ve sürdürme becerileri olmayan bir canlı olacaktı. Kızım, eşim ve benim sürekli birbirimizi beslediğimiz, birimiz yorulduğunda diğerinin bayrağı aldığı uzun soluklu inanç ve emeğimiz ve son yıllarda Selindeki gelişmeleri gördükçe, inancımıza hak veren ve destekleyerek omzumuzdaki yükü paylaşan, gelişimine emek katan, çok değerli ilkokul öğretmeni Fikret Oğuz, ortaokul müdürü Sami Aktaş'ın eğitim liderliğine inancını ve bilgisini katan Volkan Çırpan, Erdal Öz, Bahar Yorulmaz Ustabaş, Burcu Kavazoğlu, Ender Dönmez, Taylan Tokmakçı, Özgür Tekin, Julide Akyürek, Saniye Çakan, Hüseyin Akkaya (öğretmen adları, Selin'in hafızasında iz bırakan, kendi ağzından saydığı isimler, biz de hemfikiriz öğretmenleri, sınıf arkadaşları özellikle 4yıl kesintisiz arkadaşlıkta her kahrını, nazını çeken arkadaşları Tolga, Toprak, Tahsin, Furkan, Özcan sayesinde bu mutlu ve coşkulu sona ulaştık" dedi.