Sinemalar açık mı? Bayramda sinemalar açık mı, çalışıyor mu?

2021 Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı'nda her bayramda olduğu gibi işletmeler faaliyetlerine ara verebiliyor ya da kesintisiz olarak devam ediyor. Özellikle gençler tarafından bayram tatilinde tercih edilen eğlence yerleri arasında sinemalar yer alıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı'nda sinemalar açık mı?

BAYRAMDA SİNEMALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

AVM'ler bayram nedeniyle 20 Temmuz Salı günü saat 13:00'te açılacak. Sinema salonları da 13:00'ten itibaren hizmet verecek.